Bilim insanlarından korkutan uyarı: Her an patlayabilir

İngiliz The Guardian, yeni bir pandemiye yol açabilecek yetenekteki Nipah virüs hakkında yayımlanan bir bilimsel araştırmaya dikkat çekti.

Ölüm oranı yüksek

"İlaç devleri bir sonraki salgına hazır değil" başlığıyla verilen haberde, Nipah virüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen dünyanın en bulaşıcı 10 hastalık listesinde yer aldığı vurgulandı.

Hollanda merkezli sivil toplum örgütü Access to Medicine Foundation uzmanlarına göre, Nipah virüsü, yüzde 75'e varan ölüm oranı ile potansiyel olarak bir sonraki büyük pandemi riskini taşıyor.

Aşısı yok

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'ne göre, Nipah virüsü, insan ve hayvanlarda ciddi hastalık yapan ve yeni ortaya çıkan bir zoonoz olarak tanımlanıyor. Bangladeş'te ve Hindistan'da enfekte meyve yarasalarının kontamine ettiği palmiye özünün tüketilmesi sonucu insanlarda NiV enfeksiyonun geliştiği belirtildi.

Nipah virüsün ayrıca domuzlarda ve diğer evcil hayvanlarda da hastalığa neden olabileceği belirtilirken, insanlar ya da hayvanlar için herhangi bir aşısının olmadığı kaydedildi.

"Nipah virüsü her an patlayabilir"

"Nipah virüsü, büyük endişe yaratan başka bir bulaşıcı hastalıktır" diyen Access to Medicine Foundation yöneticisi Jayasree K Iyer, "Nipah virüsü her an patlayabilir. Bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir" diye konuştu.

Nipah virüsün, ciddi solunum problemlerine ve ensefalite (beyin iltihabı),beyin ödemine neden olabileceği ve salgının nerede meydana geldiğine bağlı olarak yüzde 40 ila 75 ölüm oranına sahip olduğu kaydedildi. Meyve yarasalarının virüsün doğal konağı olduğu belirtildi.

İlaç endüstrisi ve toplum koronavirüs salgınına hazırlıksız

Raporda, yeni koronavirüslerin küresel bir sağlık acil durumuna neden olma ihtimalinin yüksek olduğu konusunda yıllardır yapılan uyarılara rağmen, ilaç endüstrisinin ve genel olarak toplumun Covid-19 salgınına hazırlıksız olduğu belirtildi.

Nipah virüsü nedir?

Wuhan'daki yeni tip corona virüs örnekleri ilk inceleyenlerden bir olan Taylandlı virolog, Supaporn Wacharapluesadee, meyve yarasalarının Nipah virüsünün doğal konağı olduğunu belirtiyor.

Nipah virüsü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) araştırma ve geliştirme fonlarına nasıl öncelik verileceğine karar vermek için halk sağlığı acil durumlarına neden olabilecek geniş bir bulaşıcı hastalık listesinin ilk 10'unda yer alıyor.

Nipah virüsü nasıl bulaşır?

Nipah virüsü, insanlara hayvanlardan (yarasalar, domuzlar) bulaşabilir ve ayrıca doğrudan insandan insana bulaşabilir. Domuzlarda oldukça bulaştırıcıdır ve asemptomatik olabilmektedir. Domuzlarda inkübasyon döneminde bile bulaştırıcıdır.

Malezya ve Singapur'daki ilk salgınlar sırasında çoğu insan enfeksiyonu, hasta domuzlarla veya kontamine olmuş dokularla doğrudan temastan kaynaklanmıştır. Transmisyonun, solunum damlacıkları, domuzların boğaz veya burun salgılarıyla temas edilmesi veya hasta bir hayvanın dokusuna temas edilmesiyle oluştuğu düşünülmektedir.

Bangladeş ve Hindistan salgınlarında, enfekte meyve yarasasından gelen idrar veya tükürük ile kontamine olmuş meyve veya meyve ürünlerinin (ör. Ham hurma suyu) tüketimi en olası enfeksiyon kaynağı olmuştur.

NiV ile enfekte hastaların ailesi ve bakım verenleri arasında insandan insana sınırlı sayıda NiV bulaşı rapor edilmiştir. Bangladeş ve Hindistan'daki daha sonraki salgınlar sırasında, Nipah virüslü insanların salgıları ve çıkartılarıyla yakın temas yoluyla doğrudan insandan insana yayılım gözlenmiştir. Hindistan'daki Siliguri'de bir hastanede, virüsün yayılımının % 75'inin hastane personeli ya da ziyaretçilere olduğu bir salgın bildirilmiştir. 2001'den 2008'e kadar, Bangladeş'ten rapor edilen vakaların yaklaşık yarısı, enfekte hastalara bakım sağlayan kişilere insandan insana bulaştan kaynaklanmıştır.

İnsanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır.

Nipah virüsünün belirtileri nelerdir?

Nipah virüsüne (NİV) yakalanan biri öksürük, boğaz ağrısı, ağrı, yorgunluk ve nöbetlere ve ölüme neden olabilen beyin şişmesi gibi solunum semptomları yaşıyor. Hastalığın 45 günlük kuluçka süresinin belirtileri arasında baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensedaliti gösteren nörolojik işaretler takip edebilir.

Nipah virüsü tedavisi

Nipah enfeksiyonu için spesifik bir ilaç veya aşı henüz bulunmadı. Nipah virüsünün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Salgının nerede meydana geldiğine bağlı olarak ölüm oranı yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiyor.

Biyoterörizm potansiyeline sahip

Öte yandan, Nipah virüsü çok tehlikeli olduğu için dünyanın dört bir yanındaki hükümetler tarafından biyoterörizm potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor ve yalnızca bir avuç laboratuvarın onu kültürlemesine, büyütmesine ve depolamasına izin veriliyor.