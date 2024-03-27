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Gündem Bilim insanlarından bulunan mamut için tehlikeli plan: 39.000 yıllık yünlü mamut klonlanacak... Dinazorlar devri başlıyor
Gündem

Bilim insanlarından bulunan mamut için tehlikeli plan: 39.000 yıllık yünlü mamut klonlanacak... Dinazorlar devri başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-27 12:58:00 -
Bilim insanlarından bulunan mamut için tehlikeli plan: 39.000 yıllık yünlü mamut klonlanacak... Dinazorlar devri başlıyor

Bilim insanları 39.000 yıl önceye ait mamut bulduğu mamut hayatta gibi canlı görünüyordu. DNA ile oynamaya meraklı bilim insanları şimdi bu Mamut’u klonlamayı düşünüyor.

 

2010 yılında Rusya’nın Sibirya kentinin bazı bölgelerinde yaşanan şiddetli buz erimesinin ardından, bir ton ağırlığında güzel bir yünlü mamut buzağı keşfedildi.
Buzda 39.000 yıl kaldıktan sonra buzağı mükemmel durumdaydı ve kürkü ve kas dokusu hala sağlamdı.
Rus bilim adamları sayesinde tarihte ilk kez tarih öncesi bir hayvandan kan örneği almayı başardık. Araştırmaya göre mamutun ölümü bataklığı geçerken meydana geldi ve düşük sıcaklıklar ve çevredeki buz nedeniyle vücut mükemmel durumda kaldı.


Güney Koreli bilim insanları ve araştırmacılar, Yuka’nın vücudundan elde edilen DNA örnekleri sayesinde gelecekte nesli tükenen bu türü klonlayıp tarihin en büyük memelilerinden birine yeniden hayat verebileceklerini öne sürdüler.
Yuka bulunan ilk mamut değildi; 1977’de bir ekskavatör kazara küçük bir mamutun cesedini buldu ancak maalesef iyi korunmamıştı.

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