Bilim insanları uzun çalışma sonucu yıldırımın yönünü değiştirdi! Dünyada ilk defa tespit edildi, ölüm oranı düşecek
Araştırmacılar uzun bir aradan sonra bu yana ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi. Bilimsel bir ilk olarak, gökyüzünde güçlü bir lazer kullanarak yıldırımı saptırmayı başardılar. Bu gelişme yıldırım kaynaklı yangınların ve ölümlerin önüne geçebilir.
Güçlü bir lazer, bir paratonere çarpmadan önce bir yıldırımı yaklaşık 60 metre saptırmayı başardı.
Ocak ayında yayınlanan bulgular, lazerlerin ABD'de her yıl ortalama 43 kişinin ölümüne neden olan ve ABD'li ev sahiplerine 1 milyar ABD dolarlık sigorta masrafı çıkaran tehlikeli fırtınalara karşı koruma olarak kullanılabileceğini gösteriyor .
Yeni donanımı test etmek için bilim insanları 3 tonluk lazerlerini İsviçre'deki 2 bin metre yüksekliğindeki Säntis Dağı'nın tepesine getirdiler.
Bu konumun avantajı, yılda en az 100 kez güvenilir bir şekilde yıldırım çarpmasına neden olan 400 metrelik iletişim kulesi.
İsviçre Üniversitesi EPFL Laboratoire d'Optique Appliquee'de araştırma bilimcisi ve projenin koordinatörü olan Aurélien Houard, Fransız Polytechnique Insights sitesindeki bir blog yazısında, lazer paratoner kullanma fikrinin 70'li yılların başlarına kadar uzandığını söyledi .
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Houard, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, lazerlerinin önceki lazerlerden 100 kat daha hızlı olduğunu, bunun da lazerin "yıldırımı yakalama olasılığının 100 kat daha fazla olduğu" anlamına geldiğini söyledi.
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