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Dünya Bilim insanları koronavirüs konusunda korkutan senaryoyu açıkladı! Tarih verdiler
Dünya

Bilim insanları koronavirüs konusunda korkutan senaryoyu açıkladı! Tarih verdiler

Bilim insanları, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının etkisini yitirebileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 12:04:00 - 2021-03-30 12:08:17
Bilim insanları koronavirüs konusunda korkutan senaryoyu açıkladı! Tarih verdiler

Bilim dünyası mevcut koronavirüs aşışlarının salgına karşı etkisini yitirebileceği uyarısında bulundu. Kabus senaryosu olarak yorumlanan bu durum için tarih de verildi.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar için korkutan bir açıklama geldi.

Bilim insanları 'aşı baharı' olarak da anılan içinde bulunduğumuz sürecin sona erebileceğini duyurdu.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, dünyanın dört bir yanından araştırmacılar mevcut aşıların etkisini düşürecek mutasyonlara karşı uyardı.

Çoğunluk iddiayı destekliyor

28 ülkeden 77 bilim insanı ile yapılan ankette her 3 araştırmacıdan 2'si mevut aşıların modifiye edilmesi gerekeceği iddiasını destekledi.

Kabus senaryosu olarak yorumlanan bu durum için çoğunluk 2022 yılının başını işaret etti.

Tarih verdiler

Söz konusu araştırmaya göre, önümüzdeki yıl mevcut Kovid-19 aşıları virüse karşı etkisini yitirebilir.

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Bilim insanları mevcut aşıların bu yeni döneme adapte olması gerektiğinin de altını çiziyor.

Ekibin yüzde 88'i ise küresel aşılama çalışmalarındaki adaletsizliğin yeni mutasyonun ortaya çıkmasında etklili olacağı görüşünde.

Ankete katılan her 8 araştırmadan sadece 1'i mevcut aşıların önümüzdeki yıl etkisiz kalacağı ihtimalinin mümkün olmadığı fikrini savundu.

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