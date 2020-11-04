Bilim insanları keşfetti: Atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltıyor

Uluslararası bir araştırma ekibi, büyük balıkları denizde bırakmanın, Dünya atmosferine salınan karbondioksiti azalttığını keşfetti.

Independent'in haberine göre; araştırmacılar, köpekbalıkları gibi iri deniz hayvanlarının öldüğünde, yavaşça deniz dibine battığını ve içerdikleri karbonun çoğunu binlerce hatta milyonlarca sene boyunca denizin dibinde depoladığını bildirdi.

Fakat Daily Express’in haberine göre bu süreç, endüstriyel balıkçılık sebebi ile endişe verici biçimde sekteye uğruyor.

Montpellier Üniversitesi'nden doktora öğrencisi ve çalışmanın baş yazarı Gael Mariani, “Bir balık yakalandığında, depoladığı karbon birkaç gün sonra kısmen karbondioksite dönüşür ve atmosfere salınır” dedi.

Araştırmacıya göre okyanus balıkçılığı, 1950 senesinden bu yana en az 730 milyon metrik ton karbondioksiti atmosfere bıraktı.

Avustralya'daki James Cook Üniversitesi'nden ve makalenin yazarlarından Profesör David Mouillot da saptadıkları karbon ayak izinin önceki tahminlerden yüzde 25 daha fazla olduğunu belirterek, "Balıkçı tekneleri yakıt tüketerek sera gazı üretir. Ve artık balıkçılığın, normalde okyanusta depolanacak ek karbondioksiti de saldığını biliyoruz." diye konuştu.

Science Daily’nin aktardığına göre ton balığı, uskumru, köpekbalıkları ve kılıç balığı gibi büyük balıklar, yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında karbon içeriyor.

Araştırmacılar, bu karbondioksitin deniz dibinde depolanması, yani atmosfere salınmaması için “daha iyi bir balıkçılık” gerektiğini ifade ediyor.

Mariani’ye göre büyük balıkların karbon deposu olarak kalabilmesi için yeni koruma tedbirlerine ihtiyaç var.