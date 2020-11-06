Bilim insanları hızlı radyo patlamalarının kaynağını buldu

Bilim insanları, ilk olarak 14 yıl önce keşfedilen ancak nereden geldikleri henüz belirlenemeyen hızlı radyo patlamalarının kaynağını buldu. Yapılan açıklamada, bu patlamaların magnetarlardan kaynaklandığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, geçtiğimiz Nisan ayında Dünya'dan yaklaşık 30.000 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen 'FRB 200428' isimli bir hızlı radyo patlamasına ilişkin çeşitli gözlemler ve incelemeler gerçekleştirildi. Nisan ayında gerçekleşen bu hızlı radyo patlamasının SGR 1935 + 2154 isimli bir magnetardan geldiği tespit edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Las Vegas Nevada Üniversitesi'nden araştırmacı Bing Zhang, "Uzaydaki diğer radyo sinyallerinden çok daha parlak ve büyüktü. Tüm hızlı radyo patlamaları magnetarlar tarafından üretiliyorsa, hepsi bu kadar yavaş olamaz. Galaksimizdeki biraz daha eski bir magnetar" ifadelerini kullandı.