Bilim insanları duyurdu: Everest Dağı'nda ilginç keşif

Plymouth Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Everest Dağı'nda topladıkları dere suyu ve kar örneklerinde sağlığa zararlı olduğu düşünülen mikroplastik parçaları keşfetti.

Çalışma kapsamında, Everest Dağı'nın 5.300 metreden 8.440 metre yüksekliğe kadar olan 11 lokasyonundan, 8'i dere suyu 11'i kar olmak üzere çeşitli örnekler üzerinde incelemeler gerçekleştirildi.

İncelemeler sonucu, kar örneklerinde 149 çeşit, dere suyu örneklerinde ise 3 çeşit zararlı mikroplastiğe rastlandı. Mikroplastik yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge ise Everest Dağı'nın Ana Kamp bölgesi oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın başyazarı Imogen Napper, "Analiz ettiğim her kar örneğinde mikroplastik bulmak beni gerçekten şaşırttı. Everest Dağı, her zaman uzak ve bozulmamış olduğunu düşündüğüm bir yer. En yüksek dağın zirvesine yakın yerleri kirlettiğimizi bilmek gerçekten hayret verici" şeklinde konuştu.

Daha önce yapılan benzer çalışmalarda Antarktika, Arktik bölgesi ve Atlantik Okyanusu gibi yerlerde de zararlı mikroplastikler keşfedilmişti. Bulunan parçacıkların polyester, akrilik ve naylon giyimden geldiği düşünülüyor.