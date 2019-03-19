0553 313 94 23

Bilim insanları beyindeki ilginç detayı yakaladı

Araştırmalar sonucu, İnsan beyninde de çoğu hayvanın yer değiştirirken yön bulmasını sağlayan bir pusula olduğu ortaya çıktı.

19 Mart 2019 Salı 17:01
Bilim insanları beyindeki ilginç detayı yakaladı

Araştırmalara göre, insanlarda da kuşlar ve kaplumbağalardaki gibi yön bulmak için kullandıkları manyetik çekim gücünü algılayabilen bir pusula olduğu keşfedildi.

Yeni araştırmalara göre 'doğal pusula' adı verilen bu özellik, insan beyni içeresinde yer alıyor ve bilinçaltında seviyesinde çalışıyor.

Bilim insanları yaptıkları deneylerde 30'dan fazla gönüllüyü dünya manyetik güç alanına maruz bıraktılar. Denekler üzerindeki elektrikli beyin kayıtları kuzey yarım kürenin manyetik alanına dönen hafif bir uyum gösterdi.

Kafatasına iliştirilen elektrotlarla ölçüldü

Araştırmayı yürüten ABD'deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Joseph Kirschvink, deneyler sonucunda insan beyninin manyetik alan alıcılarından yön gösteren sinyalleri seçerek aldığını ve topladığını gösterdiğini ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Deneklerin beyin dalgaları EEG adı verilen kafatasına iliştirilen elektrotlarla ölçüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:01
  1. ABD'deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Joseph Kirschvink
  2. EEG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir’de asfaltlı yollara konfor kaplanmasına devam ediyor
    1. Nevşehir’de asfaltlı yollara konfor..
    2. "Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek..
    3. "İş insanları olarak istihdam..
    4. Kapadokya Havalimanı Şubat ayında 25..
    5. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    6. Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına..
    7. Ufka yolculuk 7 sınavı tamamlandı
    8. Motor çalıntı, plaka sahte çıktı
    9. Üniversitelilerden yaşlılara karanfil
    10. Fas Meclis Başkanı'ndan İSİPAB sonuç..
    11. Arnavutluk-Türkiye maçına Alman hakem
    12. Aydın çiftçisi kendisini Ankara’da..
    13. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    14. Boksör Ferhat İncekaya Türkiye 2.’si..
    15. İyi Parti adayı Ekinci’den tepki
    16. 7. Ulusal Resim Yarışması'na..
    17. Ekmek israfına öğrencilerden anlamlı..
    18. Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü..
    19. Jandarmadan ağaçlandırma seferberliği
    20. Sergen Yalçın'a kötü haber!
    21. Marketten bebek maması çalan kişinin..
    22. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    23. İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den..
    24. Malatya'da zehir tacirlerine 6 operasyon
    25. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi..
    26. İsmail Erdem Ataşehirli iş kadınları..
    27. Zehirlenen kayınvalide öldü, gelini..
    28. Başkan Büyükkılıç: "AGÜ şehrimize yeni..
    29. Kozmetik dükkanından hırsızlık yapan 2..
    30. Çanakkale şehitleri anısına konser
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı