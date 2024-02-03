Bilim insanları beyin için en iyi iki aktivite bu diyerek duyurdu! Büyük sürpriz: bağlantı bunda! İlişkin açıklama

Aynı kelimeyi el yazısı ile tekrar tekrar yazmak bazıları için kötü anıları geri getirebilir, ancak kalem kullanmak, öğrenme ve hafıza ile ilgili olan beyin bölgeleri arasındaki bağlantıyı kuvvetlendiriyor.

26 Ocak’ta Frontiers in Psychology’de yayınlanan rapor, üniversite öğrencilerinden kelimeleri el yazısı ile yazmaları istendiğinde, bu kelimeleri klavye ile yazdıklarına kıyasla, beyin genelinde, özellikle de hafıza oluşumuyla ilişkili beyin dalgalarında artan bağlantıları ortaya koydu.

Daha önce yapılan pek çok araştırma, el yazısının heceleme doğruluğunu, hafızayı, hatırlamayı ve kavramsal anlayışı geliştirdiğini göstermişti. Bilim insanları, harflerin ve kelimelerin izini sürmenin yavaş sürecinin bireylere materyali işlemek ve öğrenmek için daha fazla zaman verdiğini düşünüyor.

Gazete Oksijen'in haberine göre; yeni çalışmada, Trondheim’daki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden psikologlar Audrey van der Meer ve Ruud van der Weel, üniversiteden öğrencilerinin başlarına elektrotlar yapıştırdı.

Araştırmacılar öğrencilerden bilgisayar ekranında beliren bir kelimeyi kalemle, el yazısıyla ya da klavyeyle yazmalarını istediler. Bir başlıktaki sensörler, katılımcılar her bir görevi yerine getirirken elektriksel beyin aktivitesini kaydetti.

El yazısının klavyeyle yazmaya oranla duyusal ve motor işlemeye dahil olan parietal beyin bölgeleri ve çoğu hafızaya dahil olan merkezi bölgeler arasındaki bağlantıyı artırdığı belirlendi.

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Birden fazla bölge etkileniyor

Piyano çalmayı öğrenmek ise beynin hafıza, hareket ve duyusal bilgilerin işlenmesiyle ilgili bölgelerinde çeşitli faaliyet değişikliklerine neden oluyor.

Polonya’daki Nencki Deneysel Biyoloji Enstitüsü’nden Alicja Olszewska ve meslektaşları 24 kişiyi 26 hafta boyunca piyano çalmayı öğrenirken inceledi.

Bu çalışma, bir öğretmenin 45 dakikalık 13 ders boyunca katılımcılara temel teknikleri göstermesinin yanı sıra giderek karmaşıklaşan sekiz müzik parçasında koçluk yapmasını içeriyordu.

Katılımcılar ayrıca haftada 4 saat evde pratik yapmaya teşvik edildi. 1, 6, 13 ve 26 haftalık eğitimden sonra taramalar, piyano çalmanın, işitsel korteksler ve motor korteksler de dahil olmak üzere beyinde birden fazla alanı harekete geçirdiğini gösterdi.