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Kadın - Aile Bilim insanları açıkladı pirinci yanlış pişiriyoruz, arsenik yiyormuşuz: Gizli tehlike bulundu! Yerken bir kez daha düşünün
Kadın - Aile

Bilim insanları açıkladı pirinci yanlış pişiriyoruz, arsenik yiyormuşuz: Gizli tehlike bulundu! Yerken bir kez daha düşünün

Yeniakit Publisher
2023-11-29 22:45:00 - 2023-11-29 23:05:56
Bilim insanları açıkladı pirinci yanlış pişiriyoruz, arsenik yiyormuşuz: Gizli tehlike bulundu! Yerken bir kez daha düşünün

Hepimizin severek yediği pirinç pilavını yanlış pişirdiğimiz yönünde ciddi bir bilimsel çalışma var. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Araştırmalar sonucunda pirinç yüksek seviyede arsenik içerir, bu arsenik pişirme esnasında aza iner ancak, doğru pişirilmediğinde arsenik yediğinizi bilmelisiniz. Araştırma yaptıkları o bilgiler...

Dünya üzerinde milyonlarca insanın yediği pirinç pilavı büyük tehlike taşıyor. Yapılan son araştırmalar doğru pişirilmeyen pirincin yüksek seviyede arsenik taşıdığını ortaya koyuyor. Yapılan araştırmaya göre pirinci nemlendirmeden pişirmek sağlığımızı ciddi ölçüde etkiliyor.

Bu şekilde pişirilmeyen pirinç diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıkların kapısını aralıyor.

Peki pirinçlerde arsenik neden bulunuyor? Bu sorunun cevabı çok basit. Tarlada yetiştirilen pirinç birçok tarım ilacına maruz kalıyor ve tarım ilacı kullanılmasındaki en büyük etken böcek ve zararlı bakterilerden korumak. Ancak böceğe zarar veren tarım ilacı sağlığımıza zarar vermez mi? Elbette verir. Arsenik kalıntıları pirinçlerin ambalajlarının üstünde çok kez rastladığımız bir gerçek haline geldi.

Pirinci sağlıklı yemenin en doğru yolu bir gece önce suda bekletmek olacaktır.

Pirinci bir gece önce nemlendirmek gerekiyor
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Pirinçteki arsenik oranını ölçen Prof. Maharg, 3 farklı deney yaptıktan sonra pirinci yanlış pişirdiğimizi öğrendi.

İlk pişirme tekniği hepimizin bildiği gibi 1 ölçek pirince 2 ölçek su şeklinde denedi. Ve bu pişirme sonucunda arseniğin büyük miktarının pirinçte kaldığını gördü.

İkinci pişirme tekniğinde, 1 ölçek pirince 5 ölçek su miktarı ile pişirmeyi denedi. Bu sefer arsenik oranının yarı yarıya azaldığını gördü.

Üçüncü pişirme tekniğini ise Maharg şöyle açıklıyor. Bu şekilde pişirilen pirinç en tehlikesiz pirinç pişirme tekniğidir ve herkes böyle pişirmelidir. Bir gece önceden pirinci suya yatırıyorsunuz, ertesi gün pirincin tamamını güzelce yıkayıp duruladıktan sonra 1 ölçek pirince 5 ölçek suda pişiriyoruz.

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