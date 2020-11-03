Bilim insanları açıkladı: 2019'da rekor düzeyde buzul eridi

Bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırma sonucu 2019 yılında Grönland'da buzul erimesinin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Araştırmacılar, bu verilerle birlikte kayda geçen erimenin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye işaret ettiğini belirtti.

Bu erimenin sebebi olarak, geçen yaz Grönland üzerindeki yüksek hava basınç sistemlerinin bloke olması gösterildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Alfred Wegener Enstitüsü'nden araştırmacı Dr. Ingo Sasgen, "Grönland'da giderek daha çok olağandışı erimelerin yaşandığı bir alana girmiş görünüyoruz. 2019 veya 2012'de yaşananların tekrarlanması bekleniyor. Bu kadar güçlü erimelerin yaşanmasıyla, geri tepki mekanizmaları açısından buzun nasıl davranacağını henüz net olarak bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Leeds Üniversitesi'nden Prof. Andy Shepard ise her yıl milyonlarca evin sular altında kalabileceği uyarısında bulundu. Shepard, "2100'e kadar yalnızca Grönland'dan bile kaynaklı küresel deniz seviyesinin 10 cm daha yükselmesine hazırlıklı olmalıyız. Aynı zamanda iklim ısınmasıyla ilgili yeni bir en kötü senaryo yaratmamız gerekiyor çünkü Grönland mevcut senaryoyu zaten yaşıyor. Grönland'daki buzul kayıpları mevcut şekilde devam ederse, bu yüzyılın sonuna kadar her yıl 25 milyon kişinin yaşam alanları daha sulara kapılabilir." şeklinde konuştu.