Bilim haftasında CERN’e bağlandılar

Kocaeli Bilim Merkezinde bir araya gelen öğrenciler, Bilim Haftası kapsamında parçacık fiziğinin sırlarını çözmek amacıyla CERN ile canlı bağlantı yaptılar.







Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Bilim Merkezi gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak fünya ile eş zamanlı olarak CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) Internatıonal Masterclasses etkinliğine ev sahipliği yaptı. CERN Masterclasses etkinliğinde her yıl 52 ülkeden yaklaşık 10 bin öğrenci, 200’e yakın üniversite ve araştırma merkezine gelerek bir gün boyunca parçacık fiziğinin sırlarını çözmeye çalışırlar. Bu alanda çalışan bilim insanları tarafından verilen temel parçacık fiziği dersleri sayesinde konu ve araştırma metodları hakkında bir bilgi sahibi olurlar. Bu dersler sayesinde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki deneylerden birinde kaydedilmiş gerçek veriler ile kendi başlarında bir analiz yaparlar. Gün sonunda tıpkı uluslararası kalibrasyonlarda yapıldığı gibi bir görüntülü bağlantı sayesinde yapılan analizlerin sonuçları birleştirilir ve birleştirilen sonuçlar tartışılır.







Organizasyonun bu yıl Türkiye’deki ilk ev sahibi Kocaeli Bilim Merkezi oldu. Bu çalışma içinde yer alacak öğrenciler, etkinlik paydaşlarından Özyeğin Üniversitesi tarafından hazırlanan on-line bir sınav sonrasında belirlendi. Öğrenciler belirlenirken düzey belirleme sınavının yanı sıra, İngilizce yeterlilik öğrencileri belirlemede önemli bir kıstas oldu. Öğrenciler Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Kırıkkale gibi illerden etkinliğe katılım sağladı. Etkinlik açılış konuşmasının ardından akademisyenlerin Parçacık Fiziği ve Deneysel Parçacık Fiziği ile ilgili sunumları ile devam etti. Öğleden sonraki bölümde ise öğrenciler CMS Veri analizleri ve yaptıkları gözlemleri akademisyenlerle paylaştı. Gün sonunda bu organizasyonda yer alan tüm ülkeler eş zamanlı gerçekleştirilen görüntülü bağlantı sayesinde yaptıkları analizlerin sonuçlarını birleştirdi ve birleştirilen sonuçlar tartışıldı.







Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alper Hayreter, yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk etkinliğini Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirdiklerini belirterek, bu etkinliğe farklı ülkelerden grupların eş zamanlı olarak katıldığını belirtti. Öğrencilerin fizik alanına ilgi duymasını amaçladıklarını vurgulayan Hayreter, şunları söyledi: "Bizim bu etkinliğe katılım sağlamada en temel amacımız üniversite çağına gelmiş gençlere parçacık fiziği ile ilgili bilgiler vermek ve alana dair yapılan çalışmalara katılmaları için cesaretlendirmektir. Bu etkinlik sayesinde CERN ve orada yapılan işleri de tanıtmış oluyoruz. Bilimsel gelişmelerin büyük bir organizasyon ve iş birliği içerisinde yapıldığını göstermiş oluyoruz. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi’ne de verdiği destekleriden ötürü teşekkür ediyoruz."







Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Başaran da Kocaeli’den dünyanın bilim merkezi olan CERN’e bağlanmanın heyecan verici olduğunu belirterek, bu tip organizasyonların artmasının Türkiye’nin daha gelişmiş bir ülke olmasının önünü açacağını dile getirdi.