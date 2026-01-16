Bilim dünyasından kritik keşif: Kanseri gizleyen mekanizma çözüldü

Bilim insanları, kanserin bağışıklık sisteminden nasıl gizlenebildiğine dair önemli bir mekanizmayı ortaya çıkardı. Yeni araştırmaya göre, A vitamininden türeyen bir molekül, bağışıklık hücrelerini zayıflatarak tümörlerin saldırıya uğramadan büyümesine zemin hazırlayabiliyor.

Ludwig Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nün Princeton şubesinde yürütülen çalışmada, bu maddenin özellikle bağışıklık sisteminin “alarm hücreleri” olarak bilinen dendritik hücreleri etkilediği belirlendi. Normalde bu hücreler, vücutta tehlike tespit ettiğinde bağışıklık sistemini harekete geçirerek kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlıyor.

Biri Nature Immunology, diğeri iScience dergisinde yayımlanan bulguları yayımlayan araştırmacılara göre, söz konusu madde, dendritik hücrelerin görevini tam olarak yapmasını engelliyor. Bu da bağışıklık sisteminin tümörü yeterince güçlü bir şekilde tanıyamamasına ve kanser hücrelerinin daha rahat yayılmasına neden oluyor.

Aynı etkinin, kanser tedavisinde kullanılan bazı bağışıklık temelli aşıların neden beklenen başarıyı göstermediğini de açıklayabileceği belirtildi.

Çalışma kapsamında geliştirilen deneysel bir ilaçla bu baskılayıcı etki durdurulduğunda ise bağışıklık sisteminin yeniden güç kazandığı gözlemlendi. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, bu ilacın bağışıklık hücrelerini daha etkili hale getirdiği, tümörlerin büyümesini yavaşlattığı ve kanserin ilerlemesini geciktirdiği aktarıldı.

Araştırmacılar, keşfin yalnızca yeni bir tedavi seçeneğine işaret etmekle kalmadığını, aynı zamanda bağışıklık sisteminin kanserle mücadelesinde bugüne kadar neden bazı yöntemlerin yetersiz kaldığını da daha iyi anlamayı sağladığını vurguladı.