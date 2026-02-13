Bilim dünyasında devrim! Sıvı robotlar katı makinelerin devrini kapatmaya hazırlanıyor.

Hiçbir katı parçası, motoru veya eklemi bulunmayan bu sıra dışı buluş, esnekliğin ötesine geçerek maddenin sıvı formunun sunduğu tüm avantajları makinelerin dünyasına taşıyor.

Bölünüp birleşebilen, en dar deliklerden sızabilen ve hasar aldığında kendi kendini saniyeler içinde onarabilen bu sıvı makineler, şimdilik milimetre ölçeğinde çalışsa da geleceğin habercisi olarak görülüyor. Uzmanlar, yakın gelecekte bu teknolojinin insan vücudunda dolaşarak ilaç taşıyan veya katı hiçbir mekanizmanın ulaşamadığı kritik noktaları keşfeden mikro robotlara dönüşeceğini öngörüyor.