  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor Dolarını alan geliyor! Türkiye’ye yeni yatırım yağmuru BMGK terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar haberleriyle sarsıldı! Suriye hükümetinin kaçaklara karşı başlattığı o amansız takip dünyada yankı buldu BM mali çöküşün eşiğinde: Krizin merkezinde ABD’nin ödenmeyen aidatları Davutoğlu da 3. yol peşinde Discombobulator" adlı silah yeni değil ‘ Bir tek bizde var’ Trump pazarlama Rüşvet belgelendikçe CHP azıyor Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti 13 yaşındaki kızın cinsiyetini değiştirmeye kalktılar! LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi Kosova'da tarihi atama! Fikrim Damka ilk Türk Başbakan Yardımcısı
Teknoloji Bilim dünyasında devrim! Sıvı robotlar katı makinelerin devrini kapatmaya hazırlanıyor.
Teknoloji

Bilim dünyasında devrim! Sıvı robotlar katı makinelerin devrini kapatmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bilim insanları, geleneksel robotik anlayışını kökünden sarsacak, tamamen sıvıdan oluşan bir robot üreterek teknoloji tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Hiçbir katı parçası, motoru veya eklemi bulunmayan bu sıra dışı buluş, esnekliğin ötesine geçerek maddenin sıvı formunun sunduğu tüm avantajları makinelerin dünyasına taşıyor.

 

Bölünüp birleşebilen, en dar deliklerden sızabilen ve hasar aldığında kendi kendini saniyeler içinde onarabilen bu sıvı makineler, şimdilik milimetre ölçeğinde çalışsa da geleceğin habercisi olarak görülüyor. Uzmanlar, yakın gelecekte bu teknolojinin insan vücudunda dolaşarak ilaç taşıyan veya katı hiçbir mekanizmanın ulaşamadığı kritik noktaları keşfeden mikro robotlara dönüşeceğini öngörüyor.

Okyanusun altında saklı dev hazine bulundu: Bilim insanları doğruladı
Okyanusun altında saklı dev hazine bulundu: Bilim insanları doğruladı

Dünya

Okyanusun altında saklı dev hazine bulundu: Bilim insanları doğruladı

Antarktika’da 66 yıllık gizem: Kayıp bilim insanı sonunda bulundu
Antarktika’da 66 yıllık gizem: Kayıp bilim insanı sonunda bulundu

Gündem

Antarktika’da 66 yıllık gizem: Kayıp bilim insanı sonunda bulundu

Bilim fuarlarında imam hatip rüzgarı
Bilim fuarlarında imam hatip rüzgarı

Eğitim

Bilim fuarlarında imam hatip rüzgarı

Bilimsel çalışmaların değeri Q1 dergilerle ölçülüyor!
Bilimsel çalışmaların değeri Q1 dergilerle ölçülüyor!

Aktüel

Bilimsel çalışmaların değeri Q1 dergilerle ölçülüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23