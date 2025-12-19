  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Parti “Terörsüz Türkiye” raporunu TBMM'ye sundu

Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler

Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Muhittin Böcek kendini kurtarmak için çalışanlarını ateşe attı! "Haberim yoktu" diyerek suçu alt kadroya yükledi

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Böyle emlakçıları silin piyasadan! Ticaret Bakanlığı acımadı

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı
Teknoloji Bilim dünyası şokta: Başıboş süper kara delik saniyede 954 kilometre hızla savruluyor
Teknoloji

Bilim dünyası şokta: Başıboş süper kara delik saniyede 954 kilometre hızla savruluyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bilim dünyası şokta: Başıboş süper kara delik saniyede 954 kilometre hızla savruluyor

Gökbilimciler, evrenin derinliklerinde kontrolden çıkmış bir süper kütleli kara deliği ilk kez doğruladı. Dev yapı, saniyede 954 kilometre gibi akıl almaz bir hızla uzayda savruluyor.

Space’in haberine göre ‘uzayı dağıtarak ilerleyen’ kara delik James Webb Uzay Teleskobu yardımıyla bulundu.

Güneş’ten 10 milyon kat daha büyük olan kara delik saatte 3,54 kilometre (saniyede yaklaşık 954 kilometre) hızla ilerliyor.

İlk kez kontrolden çıkmış bir süper kütleli kara delik belirlenirken aynı zamanda bu şimdiye kadar tespit edilen en hızlı cisimlerden biri.

Kara delik ‘Kozmik Baykuş’ adlı bir çift galaksiden ses hızının 3 bin katı hızla geçiyor.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden keşif ekibi lideri Pieter van Dokkum “Bu akıl almaz bir şey” diyor: “Böyle devası bir kara deliği yerinden çıkarmak için gereken kuvvetler muazzam. Fakat yine de böyle kontrolden çıkışların olacağı tahmin ediliyordu!”

‘RBH-1’ adı verilen kara delikle ilgili ilk rapor 2023’ten. Işık hızıyla 7,5 milyar yıl uzaktaki bu dev nesne arkasındaki 200 bin ışık yılı uzanan iziyle dikkat çekiyordu.

Sciencealert’in aktardığına göre araştırmacılar kara deliğin nasıl kontrolden çıktığını araştırıyor. En muhtemel senaryo olarak süper kütleli bir kara delik birleşmesinin geri tepmesi nedeniyle bu nesnenin uzayda hızla hareket ettiği düşünülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23