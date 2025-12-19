Bilim dünyası şokta: Başıboş süper kara delik saniyede 954 kilometre hızla savruluyor

Space’in haberine göre ‘uzayı dağıtarak ilerleyen’ kara delik James Webb Uzay Teleskobu yardımıyla bulundu.

Güneş’ten 10 milyon kat daha büyük olan kara delik saatte 3,54 kilometre (saniyede yaklaşık 954 kilometre) hızla ilerliyor.

İlk kez kontrolden çıkmış bir süper kütleli kara delik belirlenirken aynı zamanda bu şimdiye kadar tespit edilen en hızlı cisimlerden biri.

Kara delik ‘Kozmik Baykuş’ adlı bir çift galaksiden ses hızının 3 bin katı hızla geçiyor.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden keşif ekibi lideri Pieter van Dokkum “Bu akıl almaz bir şey” diyor: “Böyle devası bir kara deliği yerinden çıkarmak için gereken kuvvetler muazzam. Fakat yine de böyle kontrolden çıkışların olacağı tahmin ediliyordu!”

‘RBH-1’ adı verilen kara delikle ilgili ilk rapor 2023’ten. Işık hızıyla 7,5 milyar yıl uzaktaki bu dev nesne arkasındaki 200 bin ışık yılı uzanan iziyle dikkat çekiyordu.

Sciencealert’in aktardığına göre araştırmacılar kara deliğin nasıl kontrolden çıktığını araştırıyor. En muhtemel senaryo olarak süper kütleli bir kara delik birleşmesinin geri tepmesi nedeniyle bu nesnenin uzayda hızla hareket ettiği düşünülüyor.