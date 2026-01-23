Bilim Çorum’da TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi Başladı

Bilim Çorum’da gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, Bilim Çorum’da iki ayrı akademide uygulamalı ve zengin içerikli eğitimlerle buluşuyor. Akademi-1’de fizik, biyoloji ve matematik alanlarında eğitimler verilirken; Akademi-2’de ise astronomi, uzay ve havacılık ile teknoloji konuları ele alınacak.

Kış Akademisi süresince öğrenciler; uygulamalı dersler, bilim söyleşileri ve aile katılımlı bilim atölyeleri aracılığıyla bilimin günlük yaşamla olan ilişkisini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Derslere düzenli katılım sağlayan öğrencilere Katılım Belgesi verilecek. 31 Ocak 2026 tarihinde yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olan öğrenciler ise Başarı Belgesi almaya hak kazanacak. Ayrıca sınavda dereceye giren ilk üç öğrenciye TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları hediye çeki takdim edilecek.

TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi’ne katılım kontenjanı, karne notu yüksek ve çeşitli yarışmalara katılarak puan elde eden öğrenciler arasından puan ortalaması en yüksek olan ilk 20 öğrenci ile sınırlandırıldı.

Bilim ve keşif dolu bir hafta boyunca öğrenciler, Bilim Çorum’da bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşarak yeni ufuklara yolculuk yapacak.