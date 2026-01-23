  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı Ahmet Özer'e hapis cezası! Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi! ABD’nin gazına gelirsen böle olur! İran'dan Zelenski'ye olay gönderme CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.” Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış! Bayrak Provokasyonuna Karşı ‘Biz’ Olabildik mi?” “Provokasyon Var, ‘Biz’ Yok” Çin'den, ABD'nin İran'a savaş gücü sevk ettiği haberleriyle ilgili tepki geldi Uyarı gibi itidal çağrısı Korku bacayı sarmış! Netanyahu hükümetine yakın gazeteden flaş analiz: Türkiye, İsrail'i kuşatacak Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Teknoloji Bilim Çorum’da TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi Başladı
Teknoloji

Bilim Çorum’da TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi Başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bilim Çorum’da TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi Başladı

TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi, Bilim Çorum’un ev sahipliğinde 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak başladı. Türkiye genelindeki TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde eş zamanlı yürütülen program, öğrencilerin bilimsel merakını artırmayı, keşfetme duygusunu geliştirmeyi ve bilimi yaşayarak öğrenmelerini hedefliyor.

Bilim Çorum’da gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, Bilim Çorum’da iki ayrı akademide uygulamalı ve zengin içerikli eğitimlerle buluşuyor. Akademi-1’de fizik, biyoloji ve matematik alanlarında eğitimler verilirken; Akademi-2’de ise astronomi, uzay ve havacılık ile teknoloji konuları ele alınacak.

Kış Akademisi süresince öğrenciler; uygulamalı dersler, bilim söyleşileri ve aile katılımlı bilim atölyeleri aracılığıyla bilimin günlük yaşamla olan ilişkisini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

 

Derslere düzenli katılım sağlayan öğrencilere Katılım Belgesi verilecek. 31 Ocak 2026 tarihinde yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olan öğrenciler ise Başarı Belgesi almaya hak kazanacak. Ayrıca sınavda dereceye giren ilk üç öğrenciye TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları hediye çeki takdim edilecek.

TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi’ne katılım kontenjanı, karne notu yüksek ve çeşitli yarışmalara katılarak puan elde eden öğrenciler arasından puan ortalaması en yüksek olan ilk 20 öğrenci ile sınırlandırıldı.

Bilim ve keşif dolu bir hafta boyunca öğrenciler, Bilim Çorum’da bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşarak yeni ufuklara yolculuk yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23