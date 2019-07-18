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Bilim avcıları gençlik kampında

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin “bilim avcıları” Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı’nda gençlerle buluştu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:32
Bilim avcıları gençlik kampında

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin “bilim avcıları” Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı’nda gençlerle buluştu. Bilimin en eğlenceli halini gözler önüne seren ekibin gösterileri nefes kesti.


Uluslararası faaliyetleri ve atölye programlarıyla ailelerin ve çocukların vazgeçilmez adresi haline gelen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin bilim avcıları ekibi Büyükşehir Belediyesi’nin Karacaali yaz kampında gençlerle buluştu. Bilim avcılarının fizikten kimyaya birçok farklı disiplinde gerçekleştirdikleri deneysel gösterileri ilgiyle izlendi.


Temel bilimler geçmişine sahip özel tiyatro eğitimi alan bilim avcıları ekibinin hedefi, bilimin vazgeçilmez denklemi deneysel gözleme dikkat çekmek. Deneyler ile bilimin en eğlenceli halini gözler önüne seren ekip, onlarca farklı temada ve geniş bir yelpazede sundukları gösterilerini renkli bir sahne performansı ile taçlandırıyor.


Bilim avcıları Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde de bilime meraklı ziyaretçilerini birbirinden renkli sürprizlerle ağırlıyor. Zaman aralığı seanslarla belirlenen gösteriler 7’den 70’e her yaştan bilim meraklısının ilgisini çekiyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:32
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