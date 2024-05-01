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Teknoloji Bilim adamlarının Simülasyon İçin Oluşturduğu Kara Delikte tuhaf durum!
Teknoloji

Bilim adamlarının Simülasyon İçin Oluşturduğu Kara Delikte tuhaf durum!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 13:04:00 -
Bilim adamlarının Simülasyon İçin Oluşturduğu Kara Delikte tuhaf durum!

Bilim insanlarının simülasyon için oluşturduğu kara delik, bir süre sonra parlamaya başladı. Bu durum yeni keşiflerin kapısını açabilir.

Bilim insanlarının simülasyon için oluşturduğu kara delik, bir süre sonra parlamaya başladı. Bu durum yeni keşiflerin kapısını açabilir.
Bilim insanları sık sık farklı teorileri test etmek için deneyler ve simülasyonlar yapıyor. Son gerçekleştirilen simülasyonlardan birinde, kara deliklerin etrafında artık ışığın bile kütle çekiminden kaçamadığı sınır olan olay ufku oluşturuldu. Kara deliğin bir süre sonra parlamaya başladığı görüldü.

Tek sıra olarak dizilen atom zincirinde, kuantum dalgalanmaları nedeniyle Hawking radyasyonu adı verilen olay gözlemlendi. Hawking radyasyonunda kara deliğin uzay zaman dokusu üzerindeki etkisi nedeniyle yeni parçacıklar ortaya çıkıyor. Araştırmacılara göre yaptıkları simülasyon ve parlayan kara delik, kuantum fiziği ile genel görelilik teorisini bir arada anlamlandırmayı sağlayabilecek.

Evrenin sırlarını anlamaya daha yakınız

Normal şartlar altında Hawking radyasyonu gözlemleyebildiğimiz bir şey değil. Amsterdam Üniversitesinden Lotte Mertens'in yaptığı çalışma ise farklı bir yaklaşımla bu durumu gözlemleyebilmeyi sağlıyor. Aslında sabit bir kütleyle atom çekirdekleri etrafında dönmeyen, bir kaybolup bir geri gelen elektronlar, simülasyonda ise atom zinciri üzerinde sıçramalar gerçekleştiriyor. Araştırmacılar da sıçramaları bir nevi dalgalanma olarak inceleyebildi.

Bu da Hawking radyasyonunun oluşmasında parçacık dolaşıklığının rolünü anlamayı sağlayabilir. Böylelikle kuantum fiziği ile genel görelilik arasındaki bağlantıyı anlamayı mümkün kılabilir. Yine de bu çalışma, kuantum kütle çekimi konusunda geniş bir çalışma alanı sunuyor.

Araştırma Physical Review Research'te yayımlandı.
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