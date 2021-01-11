Bilim adamları bunun peşinde! Dünya'ya nasıl geldi?

Bilim adamları, Dünya’ya suyun nasıl oluştuğuna dair yeni bir araştırma yürüttü. Güneş sisteminden çok daha önce oluşan bir grup göktaşı, Dünya’da yoğun miktarda suyun bulunmasının ardındaki en büyük sebep olarak gösterildi.

Yapılan incelemelerde meteorların içerisinde önceden bulunan sıvıları tespit edebilmek için uranyum ve toryumdan oluşan bir formül kullanıldı. Suyun hangi dönemlerde hangi meteor üzerinde aktif olduğunu tespit edebilen bilim adamları, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya’nın oluşumu sırasında sıvı içeren bu göktaşlarının tetikleyici faktör olabileceğini tespit etti.

Güneş Sistemi'nden önce doğan göktaşları, Dünya'ya suyu getirmiş olabilir

Toryum, sıvının olmadığı yerde durağanlık gösterirken, uranyum ise bunun tam tersi olacak şekilde davranır ve yoğun hareketlilik gösterir. Araştırmacılar da göktaşlarında bulunan sıvıları analiz edebilmek için uranyum ve toryumdan oluşan bir kombinasyon kullandılar. Bu sayede suyun en son ne zaman hangi meteorda aktif olduğunu anlayabildiler ve güneş sisteminden çok daha önce oluşan bir grup göktaşının önceden sıvı taşıdığını gördüler. Bu göktaşlarının Dünya'da yoğun miktarda sıvı oluşmasını tetikleyen bir etken olduğu ortaya çıktı.

Bilim adamları, suyun güneş sisteminde nadir bulunan bir şey olmadığını ancak yapıları gereği çok uzun süre dayanamadıklarını dile getiriyor. Örneğin bir asteroid olan Bennu’da buz kütleleri bulunuyor ve kuyruklu yıldızlar yaymış oldukları sıcaklıkla bu buzları eritebiliyorlar.

Kaynak: Webtekno