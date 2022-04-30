Bilica, Kadıköy'e tekrar mı geldi?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı - lacivertliler karşılaşmanın 53. dakikasında bir penaltı kazandı. Gaziantep FK'nın iki futbolcusu penaltı noktasına kramponlarıyla zarar vermeye çalışınca saha karıştı, akıllara ise Bilica geldi. Sosyal medyada, "Bilica, sen misin?" tarzı yorumlar yapıldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı karşılaşma, nefes kesti. Sarı - lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılırken, maçın 53. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası gerilim yaşandı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-2 mağlup etti.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Diego Rossi, Serdar Dursun ve Miha Zajc kaydetti.

SERDAR YERDE KALDI, PENALTI DÜDÜĞÜ ÇALDI

Karşılaşmanın 53. dakikasında Serdar Dursun, Gaziantep FK ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Sarper Barış Saka penaltı düdüğünü çaldı.

BEYAZ NOKTAYA ZARAR VERMEK İSTEDİLER

Penaltı öncesi Gaziantep FK'da futbolcular itirazlarda bulunurken, Amedej Vetrih ve Stelios Kitsiou penaltı noktasına kramponlarıyla zarar vermek istedi.

GERGİNLİK YAŞANDI

O sırada Ferdi Kadıoğlu koşarak rakip oyuncuları oradan uzaklaştırmak istedi. Ferdi'nin bu hamlesi sonrasında ceza sahası içi karıştı ve iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.

Uzayan süreç sonrası topun başına geçen Serdar Dursun, penaltıyı gole çeviremedi.

Bilica ne yapmıştı?

Rakiplerin 2009-2010 sezonundaki randevusunda çok ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010'daki lig maçında sarı-lacivertli takımın "Bilica" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi. Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını, kaleci Volkan Demirel kurtararak rakibine beraberlik şansı tanımadı.

Bilica'nın futbol sahalarında çok ender yaşanan fair play dışı bu hareketi spor gündemini bir süre meşgul etmişti.