'Bilgisayar oynamayı bırak' diyen babasını öldürdü

Avusturalya'nın Sidney kentinde yaşanan olayda, Daniel Chapman isimli 22 yaşındaki genç, bilgisayar oyunu oynamayı bırakıp yemeğe gelmesini söyleyen babasını bıçaklayarak öldürdü.

Sydney Morning Herald'da yer alan habere göre, Daniel Chapman, ailesinin kendisini akşam yemeğine çağırması üzerine oyun oynadığı belirterek yemeye gelemeyeceği söyledi. Aldığı cevaba sinirlenen baba, oğluna yaşamak için başka bir yer bulmasını söyledi ve interneti kapattı. Daha sonra oğlunun odasına giden baba Chapman, oğluna ait bilgisayarın kablolarını sökmeye başladı ve bunun üzerine deliye dönen Daniel'in, yatağının yanında bulunan avcı bıçağını eline alarak babasını sırtından bıçakladı.

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Daniel daha sonra mutfağa annesi Elaine Bell'in yanına giderek, babasını bıçakladığını söyledi.

Bell'in, Avusturalya'da kullanılan acil servis numarası yerine memleketi İngiltere'de kullanılan acil servis numarasını araması nedeniyle ambulansın Chapmanlar'ın güneybatı Sidney'de bulunan Moorebank'deki evlerine ulaşmakta geç kaldığı aktarıldı.