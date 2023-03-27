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Sağlık Bilgisayar ile çalışanlar dikkat! Bunu sakın ihmal etmeyin
Sağlık

Bilgisayar ile çalışanlar dikkat! Bunu sakın ihmal etmeyin

Yeniakit Publisher
2023-03-27 15:57:00 -
Bilgisayar ile çalışanlar dikkat! Bunu sakın ihmal etmeyin

7’den 70’e herkesin bilgisayar kullanmasıyla artan göz rahatsızlıkları, özellikle çalışan kesim için önlenemez bir soruna dönüşüyor. Sürekli bilgisayar kullanımına bağlı olarak özellikle baş ağrısı, göz yorgunluğu, migren krizi şikâyetlerinin arttığını belirten Lazer Optik Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Keleş, çalışma performansının da olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Çalışan kişiler için göz sağlığını korumak adına önemli tavsiyelerde bulunan Keleş, kişilerin bilgisayara en az 60 cm uzaklıkta olmalarını ve 2 saatte 1 olmak üzere 10 dakika göz egzersizi yapmalarını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her alanda hayatımıza giren bilgisayar, uzun süreli kullanımlarda önemli sorunlara yol açıyor. Fahrettin Keleş, özellikle masa başında çalışan kişiler için göz sağlığını korumanın püf noktalarını anlattı. Göz sağlığını korumak için bilgisayar ekranına en az 60 cm uzaklık olması gerektiğini belirten Keleş, “Sürekli olarak bilgisayarda çalışan kişiler 2 saatten fazla bilgisayar ekranına bakmamalı, ara ara gözlerini başka tarafa bakarak dinlendirmelidir. Birkaç kez gözleri kırpılmalı ve göz yüzeyinin nemlenmesi sağlanarak kuruluk veya aşırı sulanma azaltılabilir. Aynı zamanda boynu çevirmeden sağa-sola-aşağı-yukarıya bakarak göz egzersizlerini yapılmalıdır. Bu aynı zamanda göz yorgunluğunu gidermelerine yardımcı olacaktır” dedi.

“Kişiler muayenede mutlaka ekran sürelerini ve yaptıkları işi söylemeliler”

Kişiler göz muayenesine gittiklerinde mutlaka ekran sürelerini ve yaptıkları işi de söylemelerini gerektiğini belirten Keleş, “Tedaviden iyi sonuç almak için mutlaka çalışma ortamı hakkında da bilgi verilmelidir. Ortamda çok fazla uyaran ışık olması gözü rahatsız eder, bu yüzden ortam ışığı kısık olmalı. Sürekli ekrana maruz kalan kişiler yılda 2 defa göz muayenesi olmalı ve gözlüklerini mavi ışık korumalı olarak tercih etmeliler. Bunlara dikkat edilmediğinde yorgunluk 2 katına çıkacak, migren krizleri, baş ağrısı, göz yorgunluğu ve göz yaşarması yaşanacaktır. Aynı zamanda gözlük seçimi yüz şekline uygun olarak seçilmelidir. Yüz anatomisine uygun şekilde tasarlanan, cilde zarar vermeyen kaliteli malzemelerden üretilen gözlükler tercih edilmelidir. Gözlük seçimlerinde profesyonel optisyenlerden yardım almak da faydalı olacaktır” dedi.

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