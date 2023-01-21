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Yerel Bilgisayar başında oyun oynarken camdan giren mermi isabet etti! Hayatını kaybetti
Yerel

Bilgisayar başında oyun oynarken camdan giren mermi isabet etti! Hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynayan kişi, sokaktan açılan ateşte merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 07:19:00 - 2023-01-21 07:22:29

Sarıyer Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan yabancı uyruklu Muhammed Mahluf'a, (27) sokaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu camdan giren mermi isabet etti.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mahluf'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahluf'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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