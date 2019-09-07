0553 313 94 23

“Bilgili nesiller yetiştirmeliyiz”

Birtakım temas ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas’a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Selçuk Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:43
“Bilgili nesiller yetiştirmeliyiz”

Birtakım temas ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas’a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Selçuk Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi’ni ziyaret etti.


İlk olarak Selçuk Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Genel Müdür Büyük, bir süre Okul Müdürü Ahmet Yılmaz ile görüşerek okulun durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğretmenler odasında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Genel Müdür Büyük, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un selamını iletti.


“Bizler için çok değerlisiniz”


2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Genel Müdür Büyük, “Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Biz her ne yaparsak yapalım, sizlerin istek ve gayreti olmadan eğitimde istediğimiz başarıyı yakalayabilmemiz mümkün değil. Sayın Bakanımız içimizden birisi. Bu bizim için çok önemli ve güzel bir fırsat. Hep birlikte el ele vererek bilgili, ahlaki değerlerle donatılmış nesiller yetiştirmeliyiz” dedi.


“Güzel ve uyumlu bir çalışma yürütüyorlar”


Sivas’ta, eğitime ve öğretmene değer veren bir valinin görev yaptığına dikkat çeken Genel Müdür Büyük, “Sayın Valimizin öncülüğünde burada gerçekleştirilen çok önemli ve güzel çalışmalar var. İl Müdürümüz ile birlikte çok güzel ve uyumlu bir çalışma yürütüyorlar.Eğitim yatırımlarında Sivas çok iyi bir noktada. Şimdi bize düşen bu imkan ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek eğitimde hak ettiğimiz, arzu ettiğimiz yere gelmektir” diye konuştu.


“Ülkemizin geleceği bizlere emanet”


Genel Müdür Büyük’ü konuşması esnasında arayan Milli Eğitim Bakanlığıİnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da telefon üzerinden öğretmenleri selamladı. Öğretmenlere başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileyen Genel Müdür Aydoğdu, "Bizler çok önemli ve anlamlı bir mesleği yürütüyoruz. Çocuklarımız, yani ülkemizin geleceği bizlere emanet. O nedenle sorumluluğumuz, vebalimiz çok büyük. Tüm öğretmenlerimizin bu bilinçte olduğunu, büyük fedakarlıklarla görevini en iyi şekilde ifa etmenin gayreti içerisinde olduğunu biliyorum. Bir aile olarak hep birlikte geleceğimize yön verecek, çocuklarımızın başarısını artırabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Aydoğdu’nun konuşmasının ardından öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Genel Müdür Büyük ve İl Müdürü Savaşçı, daha sonra Fen Lisesi’ni ziyaret etti. Okul Müdürü Murat Ögal ile bir süre görüşen ve okulun durumu hakkında bilgi alan Genel Müdür Büyük, daha sonra öğretmenlerle buluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin ilk diş hekimliği diplomalarından biri Denizli’den
    1. Türkiye’nin ilk diş hekimliği..
    2. Tosya’da okul güvenliği toplantısı..
    3. Okul güvenliği toplantısı Vali Aykut..
    4. Koçtaş’ın mobil uygulaması "Ustabilir"..
    5. Beyaz çekirdek para etmeyince çareyi..
    6. Polis teşkilatı, ’Avuçlarımızın..
    7. Komutanlardan, Vali Soytürk’e ziyaret
    8. Rizeli muhtardan gece vakti yol..
    9. Otomobil yoldan çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
    10. İstanbul'daki "değnekçi" operasyonu
    11. Ormanlar terminatör böceklere emanet
    12. Çocuklara 1. sınıfa başlayacağı yıl..
    13. Başkan Gülsoy’dan Yeni Eğitim Öğretim..
    14. Yargıtay: ’Çemkirmek’ sözü hakaret..
    15. Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş..
    16. Peugeot’dan eylül ayına özel kampanyalar
    17. İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç..
    18. Gaziantep'te ayakkabı tamircisi..
    19. Balıkesir’de Yunuslar şüphelilere göz..
    20. Medipol Esenler Hastanesi’nden..
    21. Fatih’te Şehsuvarbey Mahallesi’nde..
    22. Ev arkadaşlarını dolandırdığı iddiası
    23. Brexit öncesi İngiltere ekonomisi..
    24. Avustralya’da acil durum ilan edildi!
    25. “Bilgili nesiller yetiştirmeliyiz”
    26. Avustralya’da helikopter düştü
    27. Boş CV ile müdür oldu! Ekrem..
    28. Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
    29. Bir aylık iş 12 günde bitti
    30. Selçuklu döneminden beri silah üreten..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...