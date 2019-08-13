Bilgilerimiz artık ülkemizde depolanıyor

Akit Ekonomi

‘’Türkiye’nin datası Türkiye’de kalmalıdır’’ diyen Turkcell yönetimi, veri merkezi yatırımlarına hız verdi. Genel Müdür Murat Erkan, bugüne kadar 33 merkeze 2 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Öncelikli hedef

Veri merkezi konusunda tüm kaynaklarını seferber ettiklerini dile getiren Erkan, 5G teknolojisinin sağlayacağı kolaylıkların altyapısının güçlendirilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Hedeflerinden birisinin de Türkiye’nin 5G teknolojisini üreten bir ülke konumuna yükselmesi olduğunu vurgulayan Erkan, bu anlayışla verilerin saklanması ve işlenerek yeni alanlarda kullanılması için 2 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıkladı. Söz konusu yatırımın 7’si kurumsal müşterileri için 33 veri merkezini kapsadığını dile getirdi.

Gebze, İzmir, Çorlu ve Ankara

“Türkiye’nin Turkcell’i olarak, verimize sahip çıkıyor ve veri güvenliğini milli bir mesele olarak görüp bu alanda çalışmaları sürdürüyoruz” diyen Erkan, “Dünya standartlarında yeni nesil veri merkezleri inşa ediyoruz. 2016’da Gebze Veri Merkezi’ni, geçen yıl da 14 bin 500 metrekare tesis, 2 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğüne sahip İzmir Veri Merkezi’ni hizmete sunduk. 2019’da Ankara’da, 2020’de Çorlu’da veri merkezlerimizi tamamlayarak bu alanda 2 milyar lirayı aşan bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Test başarılı geçti

Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması gerektiğinin altını çizen Murat Erkan “Geçen hafta İstanbul Tepebaşı’ndaki mağazamızda yaptığımız hız testinde, Turkcell 5G pilot altyapısı üzerinde ticari 5G cep telefonu kullanılarak saniyede 2.28 Gbps hızına erişip dünya rekoru kırdı. 7 saniyede 2 saat süren bir filmi indirmeyi sağlayabilen bu hız, geleceğin de ne kadar hızlı ilerleyeceğinin habercisi. Türkiye’de ürettiğimiz verinin büyük bir kısmı maalesef Türkiye dışında depolanıyor. Dünya standartlarında yeni nesil veri merkezleri inşa ediyoruz. Ayrıca yeni grup şirketimiz Turkcell Dijital İş Servisleri’yle bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri dahil, tek noktadan uçtan uca dijital sektörel hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.