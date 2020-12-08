Bilgi verene para ödülü! Dünyaca ünlü marka 2.5 milyon TL'lik ürün çaldırdı

2020'nin bitmesi nedeniyle yapılan kampanyalar öncesinde özellikle teknoloji ürünü taşıyan araçlara yönelik hırsızlık saldırıları arttı. Son olarak Çin’den gelen yeni bilgilere göre 'Büyük RTX 3090 vurgunu’ olarak adlandırılan yeni bir olayda 40 kargo kutusu RTX 3090 ekran kartı, Çin’de MSI fabrikasından çalındı.

Aktarılan bilgilere göre söz konusu kargo kutularının içinde 200’den fazla RTX 3090 bulunuyordu ve çalınan malların toplam değeri 330 bin doların (yaklaşık 2,5 milyon TL) üzerinde. RTX 3090’ların resmi fiyatı 1.500 dolar civarında olsa da stok sorunu nedeniyle karaborsada ortalama 2.000 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Yaşanan soygunun ardından MSI, direkt olarak polis birimlerine haber verdi. Yapılan açıklamada fabrikanın sevkiyat alanının güvenlik kameraları ile izlendiği, gelen ve giden her kamyonun denetlendiği, bu nedenle de söz konusu soygunun içeriden birilerinden yardım alınarak gerçekleştirilmiş olması gerektiği aktarıldı. Webtekno'da yer alan habere göre MSI, çalınan RTX 3090’ların yeri ve hırsızların kimliği hakkında bilgi verebilecek herkese 100 bin yuan (yaklaşık 15 bin dolar) para ödülü vadediyor.