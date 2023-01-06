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Kültür - Sanat Bilgehane öğrencileri sinema keyfi yaşıyor
Kültür - Sanat

Bilgehane öğrencileri sinema keyfi yaşıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgehanelerde eğitim alan 5. ve 6. sınıf öğrencileri “Yunus Çocuk” isimli eğlenceli animasyon filmiyle sinema keyfi yaşadı. Sinema etkinliğine 11 merkez ve 8 ilçe olmak üzere toplam 19 Bilgehaneden 3 bin 500 öğrenci katılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 13:52:00 -
Bilgehane öğrencileri sinema keyfi yaşıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, sosyal faaliyetlerle öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bilgehanelerde; sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler kapsamında sinema etkinliği gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezinin sinema salonundaki etkinliğe, merkez ve ilçelerdeki Bilgehanelerden öğrenciler katıldı.

Balıklarla birlikte büyüyen bir çocuğun hikayesinin konu edindiği “Yunus Çocuk” adlı eğlenceli animasyon filminde öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Bazı öğrencilerin ilk defa beyaz perdeyle buluşturulduğu sinema etkinliğinde öğrenciler filmi çok beğendiklerini söylerken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Sinema etkinliğine 11 merkez ve 8 ilçe olmak üzere toplam 19 Bilgehanenin 5. ve 6. sınıflarından 3 bin 500 öğrenci katılacak. Bilgehane öğrencileri daha önce de “Tay” filmini de sinemada izlemişti.

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenleyen Bilgehaneler; 4. sınıflar için hafızlık hazırlık programı ve 8. sınıflar için de düzenlediği LGS hazırlık programı ile öğrencilerin eğitimi konusunda önemli bir görev icra ediyor.

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