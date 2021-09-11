Bilgehan Bilge kimdir? Op. Dr. Bilgehan Bilgi nereli kaç yaşında?

2012 Yılında Skolyoz ameliyatlarında Dünyada ilk kez “Lateral Modüler Plaklar ile Skolyozun Düzeltilmesi” Cerrahisini gerçekleştiren Bilgehan Bilge kimdir, nerelidir? Dr. Bilgehan Bilge kaç yaşında?

Bilgehan Bilge kimdir?

Bilgehan Bilge, 4 Nisan 1966 Eskişehir ‘de dünyaya geldi. Bilgehan Bilge, Mardin Midyat Sağlık Ocağında mecburi hizmetini Pratisyen Hekim olarak tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimi aldı. Bodrum Yücelen Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahı ve hastanenin Kurucu Başhekimliğini yaptı. Çanakkale Anadolu Hastanesi, Özel Bodrum Hastanesi ve İstanbul Kolan Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahı olarak görev aldı. Universal-Alman Hastanelerinde Yönetici olarak çalıştı.

Bilgehan Bilge meseleki kariyeri

1997 yılında Ho-Lazer ile Avrupada ilk defa boyun fıtığı operasyonunu gerçekleştirdi. Aynı yıl, aynı teknoloji ile Türkiyede ilk bel fıtığı operasyonunu uyguladı.

1997-1999 Yılları arasında Muğla ilinin ilk Serebral Anevrizma (Beyin Damarlarında baloncuk oluşmasına bağlı kanama.)ameliyatlarını, Omurga kırıklarının vida tekniği ile tamiri ve Skolyoz ameliyatlarını gerçekleştirdi.

2003 yılında Radyofrekans Nükleoplasti tekniği ile Türkiye'nin ilk Boyun Fıtığı Ameliyatını gerçekleştirdi. Yine aynı teknolojinin uygulanması konusunda Konya, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta illerinde Üniversite ve Diğer Hastanelerde eğitim verdi.

2012 Yılında Skolyoz ameliyatlarında Dünyada ilk kez “Lateral Modüler Plaklar ile Skolyozun Düzeltilmesi” Cerrahisini gerçekleştirdi.

Dr. Bilgehan Bilge'nin Uluslar arası ve Ulusal toplam yirmisekiz deneysel çalışma, bilimsel yayın ve bildirisi bulunmaktadır.