Bilge Kral Aliya’yı rahmetle anıyoruz

Sebahattin Ayan İstanbul

Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç vefatının 16. yıl dönümünde rahmet ve dualarla yâd ediyoruz. Bosna-Hersek’i bütün zorluklara rağmen bağımsız bir devlet yapmayı başaran, derin bilgi birikimi nedeniyle “Bilge Kral” olarak adlandırılan merhum İzzetbegoviç, hayatı ve mücadelesiyle örnek olmaya devam ediyor.

“Her şeye kadir olan Allah’a and olsun ki köle olmayacağız” sözleriyle İslam’ın izzet ve şerefini tüm dünyaya haykıran Bilge Kral, ümmetin gönlündeki sıcaklığını koruyor. 1990’lı yılların başı itibariyle Müslümanlara yönelik soykırım başlatan Sırplara karşı örnek bir mücadele veren Aliya, her şartta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) savaş ahlakından vazgeçmedi. Avrupa’nın göbeğinde Müslümanların varlığının korunması için büyük bir çaba sarf eden Aliya, Bosna Hersek’in ilk devlet başkanı oldu.