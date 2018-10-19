‘Bilge Kral’ Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle anıyoruz

Zor şartlar altında bir avuç Boşnak Müslümanı özgürleştiren Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı “bilge lider” lakaplı Aliya İzzetbegoviç vefatının 15. yılında özlem ve minnetle yad ediliyor.

Dünyanın gözü önünde gerçekleşen Müslüman soykırımına karşı dur diyen ve Avrupa’nın göbeğinde İslam bayrağını dalgalandıran İzzetbegoviç, ümmetin gönlündeki sıcaklığını korudu. 1990’lı yılların başından itibaren Bosnalı Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen sistematik soykırım girişimlerine karşı büyük bir mücadele veren Bosna’nın ilk kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, vefatının üzerinden 15 koca yıl geçmesine rağmen ümmetin gönlündeki mümtaz yerini koruyor.

Müslüman olmanın izzetine ve şerefine savaşta dahi leke getirmeyen, duruşu ve bilge sözleriyle bütün dünyanın taktirini kazanan Aliya, özellikle ümmetin gençleri için rol model oldu. Her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiren İzzetbegoviç, vahdete dayalı bir dünya düzeninin özlemini çekiyordu.

Sadece devlet adamı kimliğiyle değil entelektüel yönüyle de dikkat çeken Aliya, güncelliğini halen koruyan onlarca kitabı da kaleme almıştı. Tarihler 19 Ekim 2003’ü gösterdiğinde Bosna’da vefat eden İzzetbegoviç, Kovaiçi Şehitlik Mezarlığı’na defnedildi.