Bilge kral Aliya İzzetbegoviç rahmetle anılıyor

Bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, vefatının 20. yılında ailesi, silah arkadaşları ve Bosna Hersek halkı tarafından rahmetle ve minnetle anılıyor.

Eski Yugoslavya döneminde İslam bilincinin uyandırılması ve Müslüman Boşnakların ülkedeki diğer halklarla eşit sayılması için mücadele eden ve bu uğurda 2 kez hapse atılan Aliya İzzetbegoviç 19 Ekim 2003’te vefat etti.

Gençlik yıllarından itibaren mücadele eden İzzetbegoviç, Sırp ve Hırvatların Bosna Hersek’i aralarında paylaşmak amacıyla 1990’larda başlattığı saldırılarda da ülkesinin bağımsızlığını koruyan bir lider oldu.

HALKIN YÜZDE 99,7’Sİ BAĞIMSIZLIĞA ‘EVET’ DEDİ

Yugoslavya’nın 1990’ların başında dağılma sürecine girmesiyle buna karşı çıkan Sırp siyasetçi Radovan Karadzic, ülkedeki Müslümanların yok olacağını savundu.

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Bosna Hersek’teki tarihi “bağımsızlık” referandumu 29 Şubat-1 Mart 1992’de yapıldı. Bosnalı Sırpların büyük çoğunluğunun boykot ettiği referanduma katılanların yüzde 99,7’si bağımsız Bosna Hersek için “Evet” dedi.

Referandumun ardından JNA ve silahlandırdığı paramiliter Sırp gruplar, Bosna Hersek’in farklı kentlerinde saldırılar başlattı. İzzetbegoviç, tüm Bosnalıları bu saldırılara karşı koymaya çağırırken, bağımsızlık yanlıları İzzetbegoviç’in liderliğinde çetin ve zorlu bir mücadeleden geçti.

BAĞIMSIZ BOSNA HERSEK'İN İLK CUMHURBAŞKANI OLDU

Dayton Barış Antlaşması ile 1995’te sona eren savaşın bilançosu çok ağır oldu. 200 bine yakın kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazlası evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Antlaşmaya göre, Bosna Hersek, iki entite (Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti) ile Brçko Özerk Bölgesi’nden oluşurken Bosna Hersek Federasyonu da kendi içerisinde 10 kantona ayrıldı.

Aliya İzzetbegoviç, “bağımsız” Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı ve daha sonra yeni siyasi yapıda Devlet Başkanlığı Konseyinin ilk başkanı oldu.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ LİDER BAŞKAN ERDOĞAN

Sağlık sorunları nedeniyle 2000’de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden istifa eden İzzetbegoviç, partisinin 2001’deki kongresinde de genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Bosna Hersek halkına uluslararası arenada tanınan, bağımsız ve egemen bir devlet bırakan Aliya İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003’te başkent Saraybosna’da vefat etti.

Vefatından önce İzzetbegoviç’in son görüştüğü devlet adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cenazesine farklı ülkelerden 150 binden fazla kişinin katıldığı Boşnak lider, vefatından önce “şehitlerin arasında mütevazı bir mezara defnedilmek istediğini” vasiyet etmesi üzerine Saraybosna’daki Kovaçi Şehitliği’ne gömüldü.