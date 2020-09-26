Promosyonlu bilet al | İnternetin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte artık alışverişten, fatura ödemeye kadar pek çok işlem online olarak yapılır oldu. İnternetten pek çok kişi en uygun bileti nasıl nereden alacağını araştırıyor. Peki, en ucuz bilet nasıl alınır?

Ucuz otobüs bileti

Otobüs yolculuğu yapmak isteyenler en ucuz bileti nasıl alacaklarını merak ediyor. Otobüs biletlerini firmaların şubelerinden, telefonla ya da internetten alabilirsiniz. Ayrıca otobüs firmalarının uygulamaları ve fırsat sitelerinden de kampanyalı bilet almanız mümkün.

Online bilet al

Pek çok kişi internette ‘online bilet al’ konusunu araştırıyor. Pek çok alanda online bilet satın almanız mümkün. Kimi tiyatro kimi uçak biletini internetten temin edebilir.

Ucuz uçak bileti

Uçak seyahati yapmak isteyenler kampanyalı, promosyonlu uçak biletleri satın almak istiyor. Uçak biletlerini firmaların internet sitelerinden, uygulamalardan ya da acentelerden satın alabilirsiniz. Promosyonlu bilet satın almak içinse biletinizi 4-10 hafta öncesinde satın almanız doğru olacaktır. Kısa süre sonrası için alacağınız bilet fiyatları bir hayli yüksek olacaktır.

Bilet al uygulama

Bilet almak için uygulama kullanabilirsiniz. Bilet alacağınız alana ait uygulamaları Play Store veya App Store’dan indirebilirsiniz. Bu uygulamalarla bilet aldığınızda çeşitli kampanyalardan faydalanmanız mümkün.

İDO bilet al

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bileti satın almak için internet sitesi ve uygulamayı tercih edebilirsiniz. İDO internet sitesi üzerinden kampanyalara, biletlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şehirler arası seferler öncesinde HES kodunuzu almayı ihmal etmeyin.

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Hızlı tren bilet al

Hızlı tren en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri. Hızlı tren biletlerinizi internetten veya uygulama üzerinden kolaylıkla satın alabilirsiniz.

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Sinema bileti al

Sinema, tiyatro biletlerini de online olarak satın alabilirsiniz. Sinema ve tiyatro biletlerini gitmeyi tercih ettiğiniz salonların internet sitelerinden ya da fırsat sitelerinden temin edebilirsiniz. Bazı sinema salonu şirketlerinin uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalardan da bilet almanız mümkün. Pek çok fırsat sitesi de sinema, tiyatro, konser, opera, sergi vs biletleri de satıyor. Bu sitelerden de bilet satın alabilirsiniz.

Maç bileti al

Koronavirüs salgını sebebiyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Salgının seyrine göre maçlar yeniden seyircili oynanabilir. Maç biletleri normal şartlarda Passolig internet sitesinden, Passolig uygulamasından ya da N Kolay işlem merkezlerinden bilet alabilirsiniz.

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