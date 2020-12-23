Vücudumuz yaşadığı en ufak bir farklılıkta adeta yardım çığlıkları atarak bizleri uyarıyor. Belirtilere kulak asmamak ise sonrası için tehlikeli olabilir. Pek çok kişi ayak bileğinde oluşan çorap izlerini önemsemiyor. Ancak bu önemli bir sorunun işareti olabilir? Çorap izi neden olur?

Bileklerimde neden çorap izi oluyor?

Ayaklar ve bileklerde oluşan şişlik çorapların iz bırakmasına sebep olabilir. Böyle bir sorun yaşıyorsanız durumu önemsemeniz gerekiyor. Çorabın lastik bölgesinin rahatsızlık vermesi. İzin oluştuğu bölgede yaraların oluşması vücudunuzdaki şişlikle ilgili olabilir. Bu şişliğin sebebi ise kalbin iyi şekilde pompalanmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu sebeple belirtileri önemseyip erken tedbir alarak olası bir kalp krizini önlemiş olabilirsiniz.

Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısı

Gövdenin üst kısmında ağrı

Nefes darlığı

Ani soğuk ter basması

Sebepsiz ani yorgunluk atakları (özellikle kadınlarda)

Bulantı ve kusma

Ani baş dönmesi