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Yerel Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Yerel

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 11:23:00 -
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen operasyonunda çok sayıda uyuşturucu maddei ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca ‘Uyuşturucu ile Mücadele' kapsamında merkeze bağlı Okuluca Köyü'ndfe yürütülen çalışmalarda bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Yapılan uyuşturucu operasyonunda; 49 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek konuyla ilgili M.Ç. ve M.G. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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