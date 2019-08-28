Bilecik’te traktör devrildi: 1 ölü Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan genç hayatını kaybetti.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan genç hayatını kaybetti. Kazayı gören yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Osmaneli’nin Çerkeşli köyünde tarlasından topladığı domatesleri evine götürmek için yola çıkan Ö.F.K. (33) idaresindeki 11 SF 615 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası devrilen traktörün altında kalan genci köylüler ve 112 Sağlık ekipleri çıkardı. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen sürücü hayatını kaybetti. Hastanede yapılan ön otopsinin ardından cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sürücünün cenazesinin yarın Çerkeşli köyünde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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