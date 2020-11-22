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Aktüel Bilecik'te menfezde sıkışan 4 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Bilecik'te menfezde sıkışan 4 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:27:15 -
Bilecik'te menfezde sıkışan 4 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde girdikleri menfeze sıkışan 4 ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

İnan Tekeli'ye ait 4 inek, Büyükyenice köyünden geçen Bilecik-Sakarya kara yolundaki menfeze girdi. İneklerinin menfezde sıkıştığı fark eden Tekeli, durumu Bilecik Belediyesi İtfaiyesine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinelerinin de yardımıyla inekleri mahsur kaldıkları menfezden çıkarttı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda çıkartılan 4 inek, sahibine teslim edildi.

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