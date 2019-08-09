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Bilecik’te Kurban Bayramı süresince alınacak tedbirler

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kurban Bayramı süresince alınacak tedbirler hakkında açıklamada bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:29
Bilecik’te Kurban Bayramı süresince alınacak tedbirler

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kurban Bayramı süresince alınacak tedbirler hakkında açıklamada bulundu.


Şentürk, yaptığı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce görev bölgelerinde emniyet ve huzuru temin edici her türlü güvenlik önlemleri alınacak, halkın huzur ve güven içinde Kurban Bayramını geçirmeleri sağlanacaktır. Bayramda kurbanların Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yerlerde kesilmesi için gerekli tedbirler alınarak, Belediye Başkanlığı ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetim yapılacaktır. Bayram süresince her türlü sağlık tedbirleri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce alınacak, hastanede düzenli bir nöbet hizmeti verilmesi sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatlıkla yapabilmelerini sağlamak amacıyla belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve alış-veriş mahallerinde zabıta denetimlerini yoğunlaştıracaklardır. Tatil süresince elektrik hizmetlerinin devamlı ve aksamadan yerine getirilmesi Osmangazi OEDAŞ Müdürlüğünce sağlanacak, meydana gelebilecek elektrik arızalarının anında giderilmesi için, tamir ve bakım ekipleri oluşturulacaktır. Bayram süresince yoğun haberleşmenin olacağı düşünülerek İl Telekom Müdürlüğünce haberleşme ile ilgili her türlü teknik ve personel tedbirleri alınacaktır. Bayram süresince kutlamalarda bulunmak isteyen vatandaşların güvenle yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla Karayolları Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi’nce yolların devamlı açık bulundurulması sağlanacak, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla trafik kontrolleri yapılacaktır. Tatil süresince meydana gelebilecek ölüm olaylarında vatandaşlarımızın cenaze ve defin işlemlerinin yapılması için Belediyelerce İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile işbirliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Kurban Bayramının huzur, barış ve güvenlik içerisinde, milli birlik ve beraberlik duygularıyla kutlanması için ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alınması ve alınan tedbirlerin hassasiyetle yerine getirilmesi sağlanacaktır. Belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesini ve alınan tedbir ve hizmetlere ilişkin meydana gelebilecek aksaklıklar ve vukuu bulması muhtemel olayların anında Makamıma bildirilmesini rica ederim” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:29
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