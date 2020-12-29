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Aktüel Bilecik'te kaza yapan sürücüyü yağmurdan şemsiye ile korudular
Aktüel

Bilecik'te kaza yapan sürücüyü yağmurdan şemsiye ile korudular

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:46:31 -
Bilecik'te kaza yapan sürücüyü yağmurdan şemsiye ile korudular

BİLECİK (AA) - Bilecik'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan sürücünün yağmurdan etkilenmemesi için çevredekiler şemsiye tuttu.

Muhammed C. (20) idaresindeki 11 EC 536 plakalı kamyonet ile Ersin B'nin (23) kullandığı 35 F 2602 plakalı tır, Bilecik-Osmaneli kara yolu Bayırköy Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonette sıkışan sürücü Muhammed C'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Yaralıyı sıkıştığı yerden çıkaran vatandaşlar, yanından ayrılmadıkları bu kişiyi yağmurdan şemsiye ile korudu.

Muhammed C, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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