Bilecik'te kadın tartıştığı kocasını baltayla öldürdü!
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kocasıyla tartışan kadın, baltayla kocasının kafasına vurarak öldürdü.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı kocasının kafasına balta ile vurarak ölümüne sebebiyet veren eş gözaltına alındı.
Baltayla kocasının kafasına vurdu
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü’nde yaşayan S.T. ve A.T. çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle S.T. eline aldığı baltayı kocası A.T.’nin kafasına vurdu. A.T., başından aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli S.T.’nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.