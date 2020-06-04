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Aktüel

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:14:36 -
Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şenol G. idaresindeki 11 AG 322 plakalı otomobil ile Halil K. yönetimindeki 11 AN 028 plakalı otomobil, Edebali Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücü Halil K. ile Emine K. ve diğer otomobildeki Müşerref Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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