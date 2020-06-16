  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik’te ev yangını

Bilecik’te meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hala geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:56:15 -
Bilecik’te ev yangını

Bilecik’te meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hala geldi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Köyü’nde İbrahim Kibir’e ait tek evin mutfak kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören ev sahibi hemen durumu İnhisar Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi. Yangına İnhisar Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Mihalgazi ve Söğüt belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hala geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı