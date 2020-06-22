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Aktüel

Bilecik'te dolu ve sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-22 18:09:30 -
Bilecik'te dolu ve sağanak etkili oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçitte su birikintisi oluşmasından dolayı sürücüler alternatif yolları kullandı.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmasını sürdürüyor.

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