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Bilecik'te bir köydeki karantina sona erdirildi

2020-04-25 10:51:58 -
Bilecik'te bir köydeki karantina sona erdirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi Ormangüzle köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca pozitif vakanın olması ve temaslı sayısının çokluğu nedeniyle 10 Nisan'da karantinaya alınan köyde, hayat normale döndü.

Valilikten yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Köyde uygulanan karantinanın yeniden görüşüldüğü bildirilen açıklamada, "Ormangüzle'de 14 günlük karantina süresince sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığından karantinanın sona erdirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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