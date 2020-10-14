  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bilecik'te Azerbaycan'a destek konvoyu oluşturuldu
Aktüel

Bilecik'te Azerbaycan'a destek konvoyu oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 21:15:50 -
Bilecik'te Azerbaycan'a destek konvoyu oluşturuldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde konvoy oluşturuldu.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ermeni güçlerin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek amacıyla Edebali Stadyumu önünde toplandı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan katılımcılar, Atatürk Bulvarı'ndan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na gitti.

Burada gazetecilere açıklama yapan İHH Bilecik İnsani Yardım Derneği Başkanı Ali Öktem, Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılara başladığını hatırlattı.

Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydeden Öktem, "Yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kere daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren güçler, çözüm odaklı davranmaktan çok uzaktadır." dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar, Azerbaycan'daki saldırıların son bulması için dua etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Dünya

Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi..
Ermeniler perişan! Rus gazeteci paylaşımı hızla sildi
Dünya

Ermeniler perişan! Rus gazeteci paylaşımı hızla sildi

Azerbaycan ordusu karşısında adeta bozguna uğrayan Ermenistan ağır kayıplar veriyor. Son olarak Rus muhabir Alexander Kots'un paylaştığı gör..
Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti
Gündem

Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti

Daha önce birçok skandal çıkışıyla gündeme gelen "FETÖ gelini" yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'ın yanında yer aldı.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay