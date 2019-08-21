Bilecik’te anıt ağaçlara bakım ve rehabilitasyon çalışması yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Bilecik’te bulunan anıt ağaçlara bakım ve restorasyon yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, “Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinde yer alan anıt ağaçlar ve tescilli ağaç topluluklarının mevcut durumlarının belirlenmesi hizmet alımı kapsamında bakanlığımız ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda, ilimizde bulunan tescilli anıt ağaçlar üzerinde, mevcut durumlarının tespiti gerekli teknik ölçüm ve incelemeler yapılmış ve bakım-restorasyon raporları hazırlanmıştı. Bu envanter çalışması doğrultusunda ilimizde bulunan tescilli anıt ağaçların, bakım, tedavi, kesim, budama ve rehabilitasyon çalışmaları, tamamlanmıştır. Anıt ağaçlarla ilgili tabelalarının montaj işlemleri ise önümüzdeki günlerde yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.