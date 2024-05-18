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Yerel Bilecik’te 69 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Yerel

Bilecik’te 69 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-18 12:00:00 -
Bilecik’te 69 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Bilecik’te kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, faaliyet gösteren 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 69 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

2 şüpheli hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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