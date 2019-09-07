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Bilecikliler Yüksek Sadakat konseri ile coştu

Bilecik Belediyesi tarafından 6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yüksek Sadakat konserinde vatandaşlar eğlenceli bir gece yaşadı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:58
Bilecikliler Yüksek Sadakat konseri ile coştu

Bilecik Belediyesi tarafından 6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yüksek Sadakat konserinde vatandaşlar eğlenceli bir gece yaşadı.


Fener alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen Yüksek Sadakat konserinde birbirinden güzel eser Bilecikliler için seslendirildi. Etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Melek Mızrak Subaşı, İl Genel Meclisi ile belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Birbirinden güzel eseri Bilecikliler için seslendiren grup üyeleri, Bileciklilerle buluştuklarından dolayı duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Semih Şahin’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Semih Şahin ise Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunu tüm Bileciklilerle yaşamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek katılımcılara teşekkür etti. Başkan Şahin, Bileciklileri güzel hizmetlerle buluşturmanın yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri de sürdüreceklerini kaydetti. Belediye Başkanı Semih Şahin’in eşi Serpil Şahin, sanatçılara çiçek takdiminde bulunarak, teşekkür etti.



Bilecik’te fener alayı coşkusu


Bilecik Belediyesi tarafından 6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Yüksek Sadakat konseri öncesi fener alayında binlerce Bilecikli coşku içerisinde yürüdü.


Cumhuriyet Meydanında başlayan fener alayına, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Melek Mızrak Subaşı, İl Genel Meclisi ile belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Belediye Başkanı Semih Şahin gülümseyen Bileciklileri gördüğü için kendisini daha mutlu hissettiğini belirterek, bütün katılımcılara teşekkür etti. Bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen ve caddelerin dolup taştığı fener alayı sonrasında Yüksek Sadakat konseri Bileciklilerle buluştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:58
  1. konser
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