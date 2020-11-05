  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Aktüel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:31:41 -
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kurul tarafından bir apartmanda karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gölpazarı merkezinde bulunan bir apartmanda Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir. Apartman giriş ve çıkışlarının kapatılması, uyarıcı şerit, levha, tabela asılmasına karar verildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ajanslara biraz önce düştü! Türkiye’nin komşusunu vuracaklarını açıkladılar
Dünya

Ajanslara biraz önce düştü! Türkiye’nin komşusunu vuracaklarını açıkladılar

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, ABD seçimini Joe Biden'in kazanması halinde eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan nükl..
Türkiye'den Azerbaycan'a dev savunma ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den Azerbaycan'a dev savunma ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye'nin ekim ayında Azerbaycan'a olan ihracatının artarak 101 milyon 209 bin dolara ulaştığını açıkladı...
RTÜK'ten NETFLIX açıklaması
Medya

RTÜK'ten NETFLIX açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, NETFLIX ve Amazon Prime Video'nun RTÜK'ten lisans aldığını duyurdu.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay