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Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’ni 2019’un ilk çeyreğinde 700 bin kişi ziyaret etti

Bilecik’te bulunan Şeyh Edebali Türbesi’ni 2019’un ilk çeyreğinde 700 bin kişi ziyaret ederken, bu sayının yıl sonuna kadar 1,5 milyon olması hedefleniyor.

30 Temmuz 2019 Salı 13:31
Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’ni 2019’un ilk çeyreğinde 700 bin kişi ziyaret etti

Bilecik’te bulunan Şeyh Edebali Türbesi’ni 2019’un ilk çeyreğinde 700 bin kişi ziyaret ederken, bu sayının yıl sonuna kadar 1,5 milyon olması hedefleniyor.


Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbesinin bulunduğu Bilecik, gerek yurt dışı gerek yurt içinden gelen turistlerin ilgi odağı oldu. Şeyh Edebali Türbesi’ne 2019 yılının ilk çeyreğinde 700 bin ziyaretçi geldiğini söyleyen Alan Sorumlusu Mesut Ünver, "Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içindeki Şeyh Edebali hazretlerinin türbesi, tarihi Orhan Gazi Cami, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi bulunmaktadır. Buraya 2019 yılının ilk çeyreğinde 700 bin ziyaretçi gelerek alanımızı gezmiş. Biz bu verileri Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi önüne konulan turnike sisteminden alıyoruz. Her ziyaretçi giriş yaptığında sayı artıyor. Bu sayı şu an 700 binlerde. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sayının artması nedeniyle hedefimiz 1,5 milyon ziyaretçi" dedi.



"Şu an yurt dışında Almanya, Fransa ve Avusturya’dan misafirlerimiz geliyor"


Alan Sorumlusu Mesut Ünver, şu an yurt dışından gelen ziyaretçilerin daha fazla olduğunu anlatarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan turlarla şehrimize ağırlıklı olarak Almanya, Fransa ve Avusturya’dan misafirlerimiz geliyor. Türkiye’de Konya ve İstanbul’daki belediyeler her gün turlar düzenliyorlar. Bu turlar sayesinde vatandaşlarımıza bizlerde tarihini anlatıyoruz. İlimizü Osmanlı Devleti’nin kurulmasına ev sahipliği yapmasının yanı sıra Cumhuriyet tarihinde önemli rol oynamıştır. Bilecik’e gelen misafirlerimiz 1-2 gün boyunca doya doya güzel vakit geçirebilir. Burasının yanı sıra kent merkezinde Yaşayan Şehir Müzesi, tarihi Saat Kulemizi, Söğüt ilçemizde Ertuğrul Gazi Türbesini, Kuyulu Mescidi, Dursun Fakih Türbesi, Çelebi Sultan Mehmet Camiii, Hamidiye İdadisi’ni ziyaret edebilirler. Ayrıca ziyaretçiler Bozüyük ilçemizde İnönü Şehitliği’ni de gezmeyi unutmasınlar" dedi.


Öte yandan, ziyaretçiler rehberler eşliğinde Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’nde 36 padişahın hayatı hakkında bilgi aldıktan sonra, Şeyh Edebali hazretlerinin Osmanlı’nın kuruluşunu anlatan üç boyutlu sinevizyon gösterisini izliyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:31
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