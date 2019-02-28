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Bilecik Belediye Spor Basketbol, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ne yükseldi

Bilecik Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyon alan Bilecik Belediye Spor Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’neyükseldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:50
Bilecik Belediye Spor Basketbol, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ne yükseldi

Bilecik Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyon alan Bilecik Belediye Spor Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’neyükseldi.


4 takımın yer aldığı Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyon alan Bilecik Belediye Spor Basketbol takımı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ne yükselmeye hak kazandı. Bilecik’in dışından herhangi bir oyuncu bulunmayan takım ligde yer alan Bozüyük takımlarını 50-59, 92-43 skorlarla yenerken, Bilecik katılan diğer takımı85-40skorla yendi. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ne yükselmeyi hak eden takım 1 Mart gününe kadar 20 bin TL olan katılım bedelini yatırılmazsa takımın bir üst lige yükselme hakkı yanacak.


Öte yandan bu güne kadar kulübün herhangi bir başvuru yapmadığı öğrenilirken, oyuncu velileri takıma sahip çıkılmasını ve çocukların Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde Bilecik temsil etmelerini istediler.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:50
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